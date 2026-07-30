Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat in der Nacht zum Donnerstag erneut Ziele in der Mitte und im Westen der Ukraine angegriffen. Dabei wurden acht Menschen getötet und rund 30 weitere verletzt, berichtet der "Kyiv Independent".

Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, hatte am Mittwochabend mit Verweis auf einen Bericht des Kommandeurs der Luftwaffe vor neuen Angriffen gewarnt. "Die Russen haben vor einigen Tagen einen groß angelegten Angriff vorbereitet, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Angriff heute Nacht stattfinden wird", so Selenskyj.

"Es ist wichtig, dass unsere Partner genau verstehen, was vor sich geht, und dass der Schutz von Menschenleben direkt davon abhängt, ob sie bereit sind, uns mit Luftabwehrraketen zu helfen - oder nicht", schrieb er auf der Plattform X. Die USA und andere Partner mit Patriot-Raketen seien sich der Folgen eines Zögerns voll und ganz bewusst.