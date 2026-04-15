Kahramanmaras (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Amoklauf an einer Schule in der Türkei sind am Mittwoch mindestens neun Menschen ums Leben gekommen und 13 Personen verletzt worden. Drei Personen sollen noch in kritischem Zustand sein.

Der Vorfall ereignete sich in der Großstadt Kahramanmaras im südlichen Teil Anatoliens. Der türkische Innenminister Mustafa Ciftci berichtete am Nachmittag von Details des Vorfalls an der Schule.

Demnach betrat ein 14-jähriger Achtklässler am Mittag zwei Klassenzimmer mit Waffen, die er von zu Hause mitgebracht hatte, und eröffnete wahllos das Feuer. Unter den neun Toten sollen demnach acht Schüler und ein Lehrer sein. Laut unterschiedlichen Berichten türkischer Medien ist auch der Amokläufer womöglich tot, in anderen Meldungen war die Rede davon, dass er festgenommen und "der Polizei übergeben" wurde.