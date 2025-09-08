Mindestens vier Tote nach Schüssen in Jerusalem

Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Schusswaffenangriff in Jerusalem sind am Montag mindestens vier Personen getötet worden. Wie der örtliche Rettungsdienst mitteilte, wurden insgesamt 15 Personen verletzt.

Der mutmaßliche Anschlag ereignete sich am Morgen im Norden der Stadt. Zwei Angreifer sollen dabei in einen Bus gestiegen sein und das Feuer eröffnet haben. Sie wurden kurz darauf „neutralisiert“, wie die Behörden mitteilten. Ob sie tot sind, war zunächst unklar. Fünf Opfer wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser der Stadt gebracht.

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat laufen.