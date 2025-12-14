Close Menu

    Mindestens zehn Tote bei Schusswaffenangriff am Bondi Beach » Nachrichten

    Fahne von Australien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fahne von Australien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Sydney (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Schusswaffenangriff am weltberühmten Bondi Beach in Sydney sind am Sonntag mindestens zehn Personen getötet worden. Unter den Toten ist auch ein Mann, der vermutlich einer der Schützen war, teilte die Polizei mit. Der zweite mutmaßliche Schütze befindet sich in kritischem Zustand. Weitere elf Menschen wurden als verletzt gemeldet, darunter zwei Polizeibeamte.

    Zu den Hintergründen der Attacke wurden bisher nur wenige Details veröffentlicht. Medienberichten zufolge soll eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs gewesen sein. Der Polizeieinsatz dauerte zunächst noch an.

    Bondi Beach ist einer der berühmtesten Strände Australiens und einer der bekanntesten Surfspots der Welt.

