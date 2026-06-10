Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Mineralölverband Fuels und Energie hat zugesichert, die Steuersenkung auf Benzin und Diesel bis zum Ende der Laufzeit Ende Juni weiterhin vollständig an die Kunden weiterzureichen. Das teilte der Verband nach der Ankündigung der schwarz-roten Koalition mit, den Tankrabatt nicht zu verlängern.

"Die Tankstellen haben von Anfang an die Steuersenkung auf Benzin und Diesel in voller Höhe an die Tankkundschaft weitergegeben und werden dies bis zum Ende der Laufzeit ebenso tun", sagte ein Sprecher der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Das haben wir versprochen und daran halten wir uns."

Zugleich erklärte der Verband, der "harte Preiswettbewerb der rund 14.000 Tankstellen in Deutschland um jeden Tankkunden" bleibe auch nach dem Tankrabatt voll intakt. Aus Sicht des Verbandes sei es allerdings nachvollziehbar gewesen, dass der Staat die Bürger wegen des Nahostkonflikts vorübergehend entlastet habe.