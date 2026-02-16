Cortina (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Italien haben Minerva Hase und Nikita Wolodin Bronze beim Eiskunstlauf geholt.

Die beiden 26-jährigen Deutschen zeigten im Finale am Montagabend mehrere Fehler und liefen nur auf Rang vier, konnten sich aber dank eines ordentlichen Punktevorsprungs aus dem Kurzprogramm, als sie auf Platz eins gewertet worden waren, doch noch über den dritten Rang freuen.

Olympiasieger wurden überraschend die Japaner Riku Miura und Ryuichi Kihara. Bei ihnen lief es umgekehrt: Im Kurzprogramm noch auf Platz fünf gewertet, liefen sie ein perfektes Finale und holten mit 158,13 Punkten hier sogar Weltrekord.

Silber geht an die Georgier Anastasiia Metelkina und Luka Berulava, die im Finale wie auch schon im Kurzprogramm Zweitbeste wurden.