Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im vergangenen Jahr wurden nur 72 Prozent der Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) abgerufen. Von den eingeplanten Geldern wurden rund zehn Milliarden Euro (KTF) nicht genutzt, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf den neuen KTF-Bericht des Bundesfinanzministeriums.

Demnach gab die Bundesregierung 26,6 Milliarden Euro aus dem Fonds aus, obwohl rund 36 Milliarden Euro geplant waren. Der größte Teil der Minderausgaben von zehn Milliarden Euro entfällt auf das Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG), aus dem sich Hausbesitzer unter anderem die Umstellung auf Wärmepumpen fördern lassen können. Es ist der größte Posten im KTF: 12,9 Milliarden Euro flossen 2025 dafür, 2,5 Milliarden Euro weniger als geplant. Bei der Förderung der Mikroelektronik blieben zudem 1,8 Milliarden Euro liegen.

2024 lag der Mittelabfluss des KTF bei 85 Prozent, was mit einem Sondereffekt zusammenhing. Im Jahr davor, 2023, hatte er bei 56 Prozent gelegen.

Kürzlich war bekannt geworden, dass das neue Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) ähnliche Probleme aufweist: Im vergangenen Jahr gab die Regierung daraus nur 24 Milliarden Euro statt der geplanten 37 Milliarden Euro aus.