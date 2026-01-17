Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wegen des Streits um Grönland Strafzölle auch gegen Deutschland zu verhängen, fordert die einflussreiche Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der Unionsparteien CDU und CSU eine rasche Stärkung des Wirtschaftsstandorts.

MIT-Chefin Gitta Connemann sagte der "Rheinischen Post" (online): "Wenn wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland sichern wollen, brauchen unsere Unternehmen sofort Entlastung. Der Soli muss endlich weg, die Körperschaftsteuerreform gehört noch in diesem Jahr umgesetzt."

Connemann ergänzte: "Die Stromsteuersenkung für alle Betriebe und Verbraucher muss unverzüglich kommen. Entlastung ist jetzt Pflicht, nicht Kür." Durch Trumps Ankündigung hätten sich "die Spielregeln geändert. Jetzt muss gelten: Wirtschaft first." Denn die exportorientierte deutsche Wirtschaft würde durch neue Zölle ins Mark getroffen. "Der Druck auf unseren Mittelstand wird sich dadurch potenzieren", warnte Connemann.