Close Menu

    Mittelstandsunion fordert und Aus für Soli » Nachrichten

    News Redaktion
    Mittelstands- und Wirtschaftsunion MIT (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Mittelstands- und Wirtschaftsunion MIT (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wegen des Streits um Grönland Strafzölle auch gegen Deutschland zu verhängen, fordert die einflussreiche Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der Unionsparteien CDU und CSU eine rasche Stärkung des Wirtschaftsstandorts.

    MIT-Chefin Gitta Connemann sagte der "Rheinischen Post" (online): "Wenn wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland sichern wollen, brauchen unsere Unternehmen sofort Entlastung. Der Soli muss endlich weg, die Körperschaftsteuerreform gehört noch in diesem Jahr umgesetzt."

    Connemann ergänzte: "Die Stromsteuersenkung für alle Betriebe und Verbraucher muss unverzüglich kommen. Entlastung ist jetzt Pflicht, nicht Kür." Durch Trumps Ankündigung hätten sich "die Spielregeln geändert. Jetzt muss gelten: Wirtschaft first." Denn die exportorientierte deutsche Wirtschaft würde durch neue Zölle ins Mark getroffen. "Der Druck auf unseren Mittelstand wird sich dadurch potenzieren", warnte Connemann.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar