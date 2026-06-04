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    Mittelstandsverband kritisiert Feiertagsdebatte » Nachrichten

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    Büros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Büros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Christoph Ahlhaus (CDU), kritisiert die Bundesregierung scharf für die Überlegung, zur Stärkung der Konjunktur einen Feiertag zu streichen. Die Idee sei "ziemlich uninspiriert", sagte Ahlhaus den Sendern RTL und ntv.

    Wenn einer Bundesregierung nichts anderes einfalle, als Feiertage zu streichen, dann sei das wirklich ein "Armutszeugnis". Vorschläge dieser Art schafften nur neuen Frust. Deutschland sei föderal organisiert und lebe "auch von der kulturellen Vielfalt", so der Mittelstandsvertreter.

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