Mittelstandsverband lobt Habeck für Dekarbonisierungs-Förderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Chef des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) sieht die am Freitag von Bundeswirtschaftsminister vorgestellte Förderung zur Dekarbonisierung der Wirtschaft positiv. „Gut so, dass der Wirtschaftsminister liefert und damit auch ein Stück Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik zurückgewinnt“, sagte Christoph Ahlhaus (CDU) dem „Tagesspiegel“ (Samstagausgabe).

Das Fördervolumen von 3,3 Milliarden hält der ehemalige Bürgermeister Hamburgs allerdings für zu gering. „Verglichen mit dem Investitionsbedarf von mehreren Billionen Euro kann das nur ein Anfang sein, aber die Richtung stimmt“, sagte er.

Ahlhaus spricht sich zudem dafür aus, dass die nun folgenden Antrags- und Genehmigungsverfahren so schnell und unbürokratisch wie möglich durchgeführt werden können. „Politisches und bürokratisches Klein-Klein wie zum Beispiel bei Gebäudeenergiegesetz kann Deutschland nicht gebrauchen“, so Ahlhaus.