Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Biotech-Konzern Moderna will in Deutschland in eigene Produktionsstandorte investieren. Interessant für die Pläne des Impfstoffherstellers sind die Werke, die der deutsche Konkurrent Biontech schließen will - und deren Personal, sagte Vorstandschef Stéphane Bancel dem "Handelsblatt".

"Wenn wir die richtige Partnerschaft mit der deutschen Bundesregierung finden würden, wären diese Anlagen eine interessante Option - im Vergleich zu einem Neubau", erläuterte Bancel. Auf die Frage, ob Moderna Mitarbeiter des Mainzer Biotechnologieunternehmens übernehmen würde, die durch Werkschließungen betroffen sind, sagte Bancel: "Wenn wir in ein Werk investieren würden - ganz sicher."

Vor einem Investitionsbeschluss müsse Deutschland aber bessere Rahmenbedingungen für Pharmafirmen schaffen und eine klare Richtung vorgeben, forderte Bancel. "Wir führen derzeit Gespräche mit der Regierung über eine langfristige Partnerschaft, wie wir sie im Vereinigten Königreich und in Kanada eingegangen sind", sagte der US-Pharmamanager. Sollte Berlin nicht mitziehen, will Bancel Alternativen in Europa prüfen. "Dass es bald keine mRNA-Produktionskapazitäten mehr in Deutschland und Europa geben wird, ist ein massives Souveränitätsproblem", sagte Bancel. Gleichzeitig würden in China gerade mindestens fünf mRNA-Unternehmen aufgebaut.