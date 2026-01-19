Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der weltbekannte italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte die Valentino-Garavani- und Giancarlo-Giammetti-Stiftung am Abend mit. Demnach sei der Gründer des gleichnamigen Haute-Couture-Hauses in seiner römischen Residenz friedlich im Kreis seiner Angehörigen eingeschlafen.

Valentino galt als einer der bedeutendsten Designer des 20. Jahrhunderts und prägte mit seiner eleganten Mode und dem legendären "Valentino-Rot" die internationale Modeszene über Jahrzehnte. Sein Schaffen fand bei Hollywood-Stars, Royals und First Ladies gleichermaßen Anerkennung.

Die Aufbahrung ist für Mittwoch und Donnerstag in Rom geplant, die Trauerfeier soll am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri stattfinden.