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    Mögliche Drohnensichtung: Betrieb am Flughafen München gestoppt » Nachrichten

    News Redaktion
    Fluggasttreppen am Flughafen München, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fluggasttreppen am Flughafen München, via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Am Samstagvormittag ist der Betrieb am Flughafen München wegen einer mutmaßlichen Drohnensichtung vorübergehend eingestellt worden.

    Laut der Bundespolizei meldeten zwei Piloten eine verdächtige Wahrnehmung, bei der es sich möglicherweise um Drohnen gehandelt habe. Die Sicherheitsbehörden hätten daraufhin in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung die Start- und Landebahnen gesperrt und prüften anschließend den Vorfall, hieß es weiter.

    Den Angaben zufolge wurde mit Hubschraubern nach möglichen Drohnen oder anderen Ursachen der Sichtungen gesucht. Flugzeuge wurden unterdessen zu anderen Flughäfen weitergeleitet.

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