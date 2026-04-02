Cape Canaveral (dts Nachrichtenagentur) - Die Nasa hat erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in Richtung Mond geschickt. In der Nacht zum Donnerstag hob die Orion-Kapsel mit vier Astronauten an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Der Start der Mission Artemis 2 war zuvor wegen technischer Probleme mehrfach verschoben worden.

Rund acht Minuten nach dem Start trennte sich die erste Stufe der Rakete von der Raumkapsel, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte. Zuvor hatten sich bereits die beiden Booster von der Rakete gelöst. Die Crew, bestehend aus der US-Astronautin Christina Koch, ihren US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie dem kanadischen Astronauten Jeremy Hansen, soll mehrere tausend Kilometer hinter den Mond hinausfliegen, eine Wende vollziehen und dann direkt zur Erde zurückkehren. Insgesamt soll die Mission neun Tage dauern. Sollte alles klappen, würden sich die vier Besatzungsmitglieder auch von der Erde entfernen als jeder andere Mensch zuvor.

Die Mission dient der Vorbereitung bemannter Mondlandungen, die ab 2028 geplant sind. Sie ist auch der Auftakt zu Plänen der Nasa für eine Mondbasis. Eine Landung auf dem Mond wird es bei dieser Mission jedoch nicht geben.