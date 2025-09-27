Close Menu

    Mordermittlungen nach Tod eines 48-Jährigen in Berlin-Mitte » Nachrichten

    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In Berlin-Mitte ermittelt die Mordkommission nach dem Tod eines 48-jährigen Mannes. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt übernommen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

    Kurz vor 12 Uhr war demnach ein 42-Jähriger auf einem Polizeiabschnitt erschienen und hatte angegeben, in einer Wohnung an der Leipziger Straße einen anderen Mann verletzt zu haben. Rettungs- und Einsatzkräfte fanden in der Wohnung des Mehrfamilienhauses den leblosen 48-jährigen Mann. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

    Der tatverdächtige 42-Jährige soll am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt werden, um einen Haftbefehl zu erwirken. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat dauern an, wie es hieß.

