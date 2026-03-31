München (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat Deutschland und Europa mit Blick auf den US-israelischen Krieg gegen den Iran zu einer eigenen großen Nahost-Initiative aufgerufen.

Anstatt "verstockt" auf US-Präsident Donald Trumps Krieg zu reagieren und den Staatschef dadurch "unnötig weiter zu provozieren", sollte Europa mit Partnern an einer "Sicherheitsordnung" für die Zeit nach dem Iran-Krieg arbeiten, sagte Ischinger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Er schlug vor, dies gemeinsam mit der Türkei und Ländern in der arabischen und asiatischen Nachbarschaft anzugehen. Die einstige Afghanistan-Konferenz auf dem Bonner Petersberg könne dafür ein Vorbild sein - "falls Deutschland und Europa ernst genommen werden wollen", fügte Ischinger hinzu.

Es reiche nicht zu sagen, dass dies "nicht unser Krieg" sei, so Ischinger. Der Spruch bediene die strategische Verzwergung Europas. "So bringen wir Europa jedenfalls nicht auf die Landkarte global relevanter Mächte zurück", so der MSC-Chef. Natürlich sei dies nicht der Krieg der Europäer. Gleichzeitig suggeriere die Äußerung aber, "dass wir den Vorgang allenfalls von der Seitenlinie aus kommentieren könnten". Dabei berühre der Krieg europäische Interessen genauso wie der Ukraine-Krieg.

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), plädierte für "gesundes Selbstbewusstsein" in den Beziehungen zu den USA: "Wir müssen nicht immer einer Meinung mit dem US-Präsidenten sein", sagte Hakverdi dem RND. Es stimme, dass dies "nicht unser Krieg" sei. "Aber natürlich betrifft uns dieser Krieg jetzt, natürlich haben wir ein Interesse an einer freien Straße von Hormus." Deutschland könne sich etwa diplomatisch engagieren oder durch "industrielle Zusammenarbeit, etwa bei der Luftabwehr, mit den Golfstaaten".