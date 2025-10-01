München (dts Nachrichtenagentur) – Die Polizei ist im Norden Münchens im Großeinsatz, nachdem in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen ist.

Nach aktuellem Kenntnisstand sei das Wohngebäude im Rahmen eines Familienstreits vorsätzlich in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei München am Mittwoch mit. Ein aufgefundener Verletzter sei zwischenzeitlich verstorben, hieß es weiter. Eine weitere Person werde vermisst. Von ihr gehe aber keine Gefahr aus.

Die Polizei hat die Lerchenauer Straße weiträumig abgesperrt und bittet die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden. Eine nahegelegene Schule wurde vorsorglich geschlossen. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht. Berichten zufolge waren Knallgeräusche zu hören gewesen, die möglicherweise auf Schüsse hindeuten.