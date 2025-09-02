Münchner Wirecard-Prozess: Fünf Verhandlungstage abgesetzt

München (dts Nachrichtenagentur) – Das Landgericht München I hat fünf Verhandlungstage im Wirecard-Prozess abgesetzt. Betroffen sind die Termine am 17., 18., 22. und 25. September sowie am 9. Oktober, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

Mit der Absetzung soll allen Beteiligten mehr Zeit für das Selbstleseverfahren eingeräumt werden. Die Selbstleselisten umfassen bereits 1.854 Positionen mit umfangreichen und komplexen Dokumenten, wobei der Umfang noch deutlich steigen wird. Alle drei Angeklagten haben nach Angaben des Gerichts angegeben, in der Bearbeitung noch nicht weit fortgeschritten zu sein.

Durch die Terminabsetzungen im aktuellen Verfahrensstand, in dem bereits der Großteil der erreichbaren Zeugen vernommen wurde, soll der Prozess beschleunigt werden. Die nächsten Verhandlungstermine finden ab dem 4. September statt.