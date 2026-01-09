Close Menu

    Nach Brand: U-Haft für Barbetreiber in Crans-Montana » Nachrichten

    News Redaktion
    Schweiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Schweiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Crans-Montana (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana ist offenbar der Betreiber der Bar am Freitag wegen "Fluchtgefahr" inhaftiert worden. Das berichten "24 heures" und "Léman Bleu" übereinstimmend.

    Die Maßnahme braucht eine Bestätigung durch ein Gericht. Der Barbetreiber soll zuvor durch die Walliser Staatsanwaltschaft länger befragt worden sein.

    Bei dem Feuer kamen 40 Menschen ums Leben. 119 weitere wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Der Brand in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana in der Silvesternacht wurde den Ermittlern zufolge wahrscheinlich durch ein Tischfeuerwerk auf Champagnerflaschen verursacht. Den Betreibern wird von der Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen.

    Avatar-Foto

