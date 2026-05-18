Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Produktion von vegetarischen oder veganen Fleischalternativen in Deutschland ist im letzten Jahr leicht gesunken - nachdem sie in den Jahren zuvor stetig gewachsen war.

Im Jahr 2025 wurden hierzulande mit 124.900 Tonnen Fleischersatzprodukten 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr produziert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte. 2024 lag die Produktion bei 126.500 Tonnen. Der Wert der Fleischersatzproduktion sank mit 632,6 Millionen Euro im Jahr 2025 um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als es 647,1 Millionen Euro waren. Binnen sechs Jahren hat sich die Produktion mehr als verdoppelt (+107,0 Prozent): 2019 wurden 60.400 Tonnen Fleischersatzprodukte hergestellt.

Im vergangenen Jahr wurden Fleisch und Fleischerzeugnisse im Wert von gut 45,2 Milliarden Euro in Deutschland produziert. Das entsprach einem Zuwachs von 2,0 Prozent gegenüber den 44,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Herstellung von Fleisch übersteigt die der Fleischalternativen um ein Vielfaches: Wertmäßig fiel die Fleischproduktion 2025 gut 70-mal größer aus als die von Fleischersatzprodukten. Im Jahr 2019 waren Fleisch und Fleischerzeugnisse im Wert von gut 40,1 Milliarden Euro in Deutschland produziert worden. Das entsprach in etwa dem 150-Fachen des damaligen Werts der Fleischersatzprodukte von knapp 0,3 Milliarden Euro.

Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch ist nach vorläufigen Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zuletzt leicht gestiegen. Mit durchschnittlich 54,9 Kilogramm pro Person lag der rechnerische Fleischverzehr in Deutschland 2025 leicht über dem der beiden Vorjahre 2023 (52,9 Kilogramm) und 2024 (53,5 Kilogramm).