Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Nationalmannschaft geht mit zwei Newcomern und sechs Rückkehrern in die ersten beiden Länderspiele des WM-Jahres. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte am Donnerstag erstmals die U21-Nationalspieler Lennart Karl und Jonas Urbig (beide FC Bayern München) für sein 26 Spieler starkes Aufgebot.

Zudem kehren die Nationalspieler Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal), Anton Stach (Leeds United), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart) zurück ins DFB-Team. Die Nationalmannschaft versammelt sich ab Montag in Herzogenaurach. Deutschland trifft dann am 27. März in Basel auf die Schweiz und am 30. März in Stuttgart auf Ghana.

Mit der Schweiz gab es bislang 54 Duelle, von denen das DFB-Team 36 gewann. Neun Spiele gingen an die Eidgenossen, und neun endeten unentschieden. Der viermalige Afrikameister Ghana traf bislang dreimal auf die deutsche Nationalmannschaft. Im Freundschaftsspiel 1993 in Bochum gewann Deutschland mit 6:1. Bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 gab es einen Sieg und ein Unentschieden.