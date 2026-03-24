Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Verletzungen von Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic muss Bundestrainer Julian Nagelsmann bei den anstehenden Länderspielen auch auf Jamie Leweling verzichten.

Der viermalige Nationalspieler vom VfB Stuttgart sei wegen muskulärer Probleme aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach abgereist, teilte der DFB am Dienstag mit. Für Nmecha und Pavlovic hatte Nagelsmann Angelo Stiller und Chris Führich vom VfB Stuttgart nachnominiert. Für Leweling ist unterdessen wohl kein Ersatz geplant, sodass der Kader von 26 auf 25 Spieler schrumpft.

Deutschland startet am 27. März in Basel gegen die Schweiz ins WM-Jahr. Am 30. März geht es dann in Stuttgart gegen Ghana weiter. Mit der Schweiz gab es bislang 54 Duelle, von denen das DFB-Team 36 gewann. Neun Spiele gingen an die Eidgenossen, und neun endeten unentschieden. Der viermalige Afrikameister Ghana traf bislang dreimal auf die deutsche Nationalmannschaft. Im Freundschaftsspiel 1993 in Bochum gewann Deutschland mit 6:1. Bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 gab es einen Sieg und ein Unentschieden.