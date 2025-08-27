Close Menu
    Nagelsmann nominiert Kader für WM-Qualifikation

    Foto: Julian Nagelsmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Trainer der deutschen Männer-Nationalmannschaft, Julian Nagelsmann, hat am Mittwoch den Kader für die WM-Qualifikation vorgestellt.

    Im Tor setzt er auf Oliver Baumann, Finn Dahmen und Alexander Nübel. Für die Abwehr nominierte Nagelsmann Robert Andrich, Waldemar Anton, Nnamdi Collins, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah.

    Im Mittelfeld stehen Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Paul Nebel, Angelo Stiller und Florian Wirtz im Aufgebot. Für den Angriff vertraut der Bundestrainer auf Niclas Füllkrug und Nick Woltemade.

