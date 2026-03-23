Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die anstehenden Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft Angelo Stiller und Chris Führich vom VfB Stuttgart nachnominiert. Sie sollen die verletzten Spieler Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic ersetzen, teilte der DFB am Montag mit.

Nmecha von Borussia Dortmund steht gegen die Schweiz und Ghana wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie nicht zur Verfügung, Pavlovic vom FC Bayern München wegen Hüftbeschwerden. Deutschland trifft am 27. März in Basel auf die Schweiz und am 30. März in Stuttgart auf Ghana.

Mit der Schweiz gab es bislang 54 Duelle, von denen das DFB-Team 36 gewann. Neun Spiele gingen an die Eidgenossen, und neun endeten unentschieden. Der viermalige Afrikameister Ghana traf bislang dreimal auf die deutsche Nationalmannschaft. Im Freundschaftsspiel 1993 in Bochum gewann Deutschland mit 6:1. Bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 gab es einen Sieg und ein Unentschieden.