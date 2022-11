Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem mutmaßlichen Raketeneinschlag in Polen kommt die NATO am Mittwochvormittag zu einer Krisensitzung zusammen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg werde ein Treffen des Nordatlantikrats leiten, um die Explosion in Ostpolen nahe der Grenze zur Ukraine zu erörtern, teilte das Verteidigungsbündnis mit. Der Termin soll um 10 Uhr beginnen.

Für voraussichtlich 12:30 Uhr wurde eine Pressekonferenz von Stoltenberg angesetzt. Bei dem Raketeneinschlag in Polen nahe der ukrainischen Grenze waren am Dienstagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die USA gehen übereinstimmenden Medienberichten zufolge davon aus, dass es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete handeln könnte.