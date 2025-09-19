NDR holt Ex-Bild-Chefin Tanit Koch als Nachfolgerin von Julia Ruhs

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) holt die frühere Bild-Chefin Tanit Koch als Nachfolgerin für die abgesetzte Julia Ruhs. Wie der NDR am Freitag mitteilte, wird Koch künftig die vom NDR verantworteten Folgen der Sendereihe „Klar“ moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten. Ruhs bleibt Moderatorin der BR-Sendungen.

Die neuen Episoden sollen ab 2026 abwechselnd vom Norddeutschen und Bayerischen Rundfunk produziert werden. „Die Sendung greift Streitfragen auf, die in der Mitte der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden“, wie es in der Mitteilung hieß. „NDR und BR führen dieses Format jetzt nach der Pilotphase und Bewertung fort und schaffen feste Strukturen“, sagte die stellvertretende NDR-Programmdirektorin Juliane von Schwerin. „Mit Tanit Koch haben wir eine versierte Journalistin und meinungsstarke Moderatorin für `Klar` gewonnen.“

Koch selbst ließ sich so zitieren: „Die Gelegenheit, das Format `Klar` im Wechsel mit Julia Ruhs zu präsentieren, freut mich sehr. Ich sehe es als Chance, mit meiner Perspektive von außen zur Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beizutragen.“

Die vor wenigen Tagen veröffentlichte Mitteilung des NDRs, dass Julia Ruhs als Moderatorin der in Hamburg verantworteten Sendungen abgesetzt wird, hatte eine beispiellose Debatte ausgelöst. Mehrere Mitglieder des Bundeskabinetts hatten sich zu Wort gemeldet und die Entscheidung kritisiert, die AfD forderte die Abschaffung des ÖRR.

Ruhs, 31 Jahre alt, gilt derzeit als eine der wenigen Persönlichkeiten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die sich klar konservativ positioniert. Mit Tanit Koch bekommt sie nun eine Kollegin, die allerdings auch nicht gerade als links-grün bekannt ist. Wie der NDR bei der Bekanntgabe selbst betonte, leitete Koch unter anderem 2021 die Wahlkampfkommunikation für den damaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.