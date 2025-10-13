Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Entgegen anderslautender Ankündigungen aus Ägypten nimmt Israels Premierminister Benjamin Netanjahu nun doch nicht an der Gaza-„Friedenszeremonie“ in Scharm El-Scheich teil.

Netanjahu sei von US-Präsident Donald Trump zur Konferenz in Ägypten eingeladen worden, er könne aber „aufgrund terminlicher Beschränkungen vor Beginn der Feiertage nicht teilnehmen“, teilte das Büro des Premierministers am Montag mit. Netanjahu habe Trump demnach für seine Bemühungen, „den Kreis des Friedens zu erweitern“ gedankt.

Israelische Politiker vermeiden es traditionell, am jüdischen Sabbat und an Feiertagen zu reisen, außer unter außergewöhnlichen Umständen.