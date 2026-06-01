Jerusalem/Beirut (dts Nachrichtenagentur) - Israel nimmt die Luftangriffe in Beirut wieder auf. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz teilten am Montag mit, dass die israelischen Streitkräfte angewiesen worden seien, Ziele der Hisbollah in den südlichen Vororten von Beirut anzugreifen. Sie begründeten den Befehl mit wiederholten Verstößen der Hisbollah gegen den Waffenstillstand im Libanon sowie Angriffen auf israelische Städte und Bürger.

Die südlichen Vororte von Beirut, bekannt als Dahieh, gelten als Hochburg der Hisbollah und sind häufig Ziel von Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Gruppe. Israel hatte bisher weitgehend darauf verzichtet, während des Waffenstillstands Ziele in Beirut anzugreifen, um den Forderungen der Trump-Administration nachzukommen. Die jüngsten Entwicklungen könnten jedoch zu einer erneuten Eskalation der Lage in der Region führen.