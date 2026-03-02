Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran-Krieg wird nach Einschätzung von Netzagentur-Chef Klaus Müller zu höheren Gaspreisen in Deutschland führen.

"Zu erwarten sind Preiseffekte auf den Weltmärkten, die auch Deutschland spüren dürfte - abhängig von der Dauer des Konfliktes", sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). "Private Haushalte haben aber in der Regel längerfristige Verträge mit Preisgarantien."

Versorgungsengpässe erwartet der Präsident der Bundesnetzagentur allerdings nicht. "Gas vom Persischen Golf spielt für die deutsche Versorgung eine überschaubare Rolle", so Müller. "Die Gasversorgung in Deutschland ist aktuell sicher."