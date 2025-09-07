Close Menu
    Neue Insa-Umfrage: Union weiter knapp vor AfD – Grüne legen zu

    News Redaktion
    Klingbeil, Merz und Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Klingbeil, Merz und Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Union kann im sogenannten „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche für „Bild am Sonntag“ erhebt, ihren knappen Vorsprung vor der AfD behaupten.

    26 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen, 25 Prozent die AfD – beide Werte unverändert zur Vorwoche. Dahinter liegt die SPD mit weiterhin 15 Prozent. Die Grünen können einen Punkt auf 12 Prozent zulegen und schieben sich damit wieder vor die Linke, die unverändert bei 11 Prozent liegt. Nicht im Bundestag vertreten wären laut der Umfrage das BSW mit 4 Prozent und die FDP mit 3 Prozent. Sonstige Parteien würden 4 Prozent wählen (minus 1).

    Insa hatte für die Erhebung 1.287 Personen befragt, Umfragezeitraum war 1. bis 5. September 2025.

