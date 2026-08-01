Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Bei erneuten russischen Angriffen auf Kiew sind in der Nacht zu Samstag nach ukrainischen Angaben mindestens neun Personen ums Leben gekommen.

Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte, waren sieben Stadtbezirke betroffen. Es seien "wie üblich" gewöhnliche Wohngebäude getroffen worden. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 18 Wohnhäuser, eine Schule, die litauische Botschaft und verschiedene Infrastruktureinrichtungen beschädigt. Über die Todesopfer hinaus wurden Dutzende Menschen verletzt.

Laut Selenskyj feuerten die Russen in der Nacht 35 Raketen auf die Ukraine ab, darunter 27 ballistische Raketen, sowie 185 Angriffs-Drohnen verschiedener Typen. Kiew war das Hauptziel, aber auch die Regionen Dnipro, Sumy, Charkiw und Poltawa wurden getroffen. Nur eine ballistische Rakete konnte abgefangen werden, da es dem Präsidenten zufolge derzeit keine Munition für die Patriot-Systeme gibt. Selenskyj erklärte, dass der Mangel an Abfangsystemen Russland nur dazu ermutige, solche Angriffe zu starten, die Menschenleben kosteten.