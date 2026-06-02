Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Bei massiven russischen Angriffen auf mehrere Städte in der Ukraine sind in der Nacht zu Dienstag mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, starben in Dnipro fünf Personen und 25 wurden verletzt. In Kiew kamen vier Menschen ums Leben, mindestens 51 wurden verletzt. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass zwei Hochhäuser in Kiew getroffen worden seien und Menschen unter den Trümmern vermutet würden.

Der Kreml hatte letzte Woche angekündigt, "systematische Angriffe" auf die Ukraine durchführen zu wollen, als Reaktion auf einen Drohnenangriff im vergangenen Monat in der von Russland kontrollierten Region Luhansk, bei dem 21 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Klitschko forderte die Bevölkerung auf, in Schutzräumen zu bleiben. Russland soll bei den neuen Angriffen auch ballistische Raketen eingesetzt haben.

Die Angriffe in Kiew verursachten mehrere Brände. Auch Stromausfälle wurden in der Stadt gemeldet. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits am Montag vor einem möglichen großen russischen Angriff gewarnt und die Einwohner aufgerufen, Luftalarmwarnungen ernst zu nehmen.