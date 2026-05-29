Close Menu

    Neuer Deal zwischen USA und Iran steht angeblich bevor » Nachrichten

    News Redaktion
    Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA und der Iran stehen womöglich vor einer Verlängerung der vereinbarten Waffenruhe um rund zwei Monate. Der neue Deal beinhalte, die Straße von Hormus zu öffnen und Gespräche über das iranische Atomprogramm zu beginnen, meldeten US-Medien am Donnerstag (Ortszeit).

    US-Vizepräsident JD Vance erklärte, dass noch einige sprachliche Punkte in den Verhandlungen diskutiert werden, jedoch Fortschritte erzielt worden seien. Die geplante Vereinbarung würde weitere 60 Tage Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans einleiten. Vance sagte, es gebe noch offene Fragen bezüglich des hochangereicherten Uranvorrats und der Anreicherung.

    Trotz eines der jüngsten Angriffe bleibe der Waffenstillstand bestehen, so Vance. Die USA behielten sich jedoch das Recht vor, Verteidigungsschläge durchzuführen. Waffenstillstände könnten immer zu kleineren Zwischenfällen führen, hieß es.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar