Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA und der Iran stehen womöglich vor einer Verlängerung der vereinbarten Waffenruhe um rund zwei Monate. Der neue Deal beinhalte, die Straße von Hormus zu öffnen und Gespräche über das iranische Atomprogramm zu beginnen, meldeten US-Medien am Donnerstag (Ortszeit).

US-Vizepräsident JD Vance erklärte, dass noch einige sprachliche Punkte in den Verhandlungen diskutiert werden, jedoch Fortschritte erzielt worden seien. Die geplante Vereinbarung würde weitere 60 Tage Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans einleiten. Vance sagte, es gebe noch offene Fragen bezüglich des hochangereicherten Uranvorrats und der Anreicherung.

Trotz eines der jüngsten Angriffe bleibe der Waffenstillstand bestehen, so Vance. Die USA behielten sich jedoch das Recht vor, Verteidigungsschläge durchzuführen. Waffenstillstände könnten immer zu kleineren Zwischenfällen führen, hieß es.