Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue das ehrenamtliche Engagement von Bürgern gewürdigt.

Er sagte, dass der Jahresbeginn eine Zeit des Aufbruchs und der Zuversicht sei, in der viele Menschen etwas zum Positiven verändern wollten. Steinmeier hob hervor, dass die Gäste des Empfangs, darunter auch Einsatzleiter von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, die nach einem Anschlag auf das Stromnetz in Berlin geholfen hatten, Verantwortung übernähmen und aktiv zur Gesellschaft beitrügen.

Der Bundespräsident erklärte, dass es in Deutschland mehr Anstrengungen geben müsse, um die Infrastruktur vor Anschlägen und Katastrophen zu schützen. Er dankte den Helfern für ihren Einsatz und betonte, dass ihr Engagement lebenswichtig für die Menschen und die Demokratie sei.

Steinmeier rief dazu auf, das Ehrenamt zu stärken und auszubauen, da in der alternden Gesellschaft immer weniger Menschen bereit seien, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen. Er sagte, dass ehrenamtliches Engagement Sinn stifte und Freude bereite, und ermutigte die Anwesenden, weiterhin als Botschafter der Zuversicht zu wirken.