Sacramento (dts Nachrichtenagentur) - Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat dem US-Justizministerium vorgeworfen, aus politischen Gründen gegen Menschen in seinem Umfeld zu ermitteln. Er sieht darin einen Racheakt von Präsident Donald Trump, wie er in einem veröffentlichten Video sagte.

Bundesbeamte hätten demnach in den vergangenen Tagen Angehörige, Freunde und frühere Mitarbeiter aufgesucht. "Nicht, weil sie ein Verbrechen gefunden haben, sondern weil sie einfach eines finden wollen", so der Demokrat. Newsom räumte ein, dass er als möglicher Präsidentschaftskandidat für 2028 gehandelt werde. Trump gehe "auf mich los, weil ich über eine Kandidatur nachdenke", sagte er.

Die Ermittlungen sollen unter anderem die Steuern von Newsoms Ehefrau betreffen, ein weiteres Verfahren einen früheren Stabschef. Der Gouverneur warf den Ermittlern vor, "Unterlagen zu fordern" und "das Grand-Jury-Verfahren zu missbrauchen". Die Untersuchung gegen seine Frau sei darauf angelegt, ihm persönlich zu schaden.