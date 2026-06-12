Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Niall Horan steht mit "Dinner Party" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der irische Sänger verdrängt die Toten Hosen ("Trink aus, wir müssen gehen") an die dritte Stelle.

Dank einer limitierten Sonderauflage seines 2025er-Werks "Forever" kehrt RAF Camora auf Rang zwei zurück. Hinter dem Rapper erreichen vier Neueinsteiger die Top 10, nämlich Madsen ("Smile", vier), Evanescence ("Sanctuary", fünf), Florian Künstler ("Alles nur geliehen", sechs) und Pink Floyd ("8-Tracks", sieben).

In den Single-Charts übernimmt Taylor Swift mit ihrem "Toy Story 5"-Filmlied "I Knew It, I Knew You" die Spitzenposition von Helene Fischer ("Heute Nacht", jetzt auf Platz 52). Das Podium komplettieren Justin Bieber und Nicki Minaj ("Beauty And A Beat") sowie Summer Cem und Billa Joe ("Killy Manjaro").

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.