Close Menu

    Niederlande geben Kontrolle über Nexperia wieder ab » Nachrichten

    News Redaktion
    Landesschild Niederlande (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Landesschild Niederlande (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Den Haag (dts Nachrichtenagentur) - Im Konflikt zwischen den Niederlanden und China um den Chiphersteller Nexperia deutet sich eine Entspannung an. Der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans kündigte am Mittwoch in Den Haag an, die Kontrolle über Nexperia wieder abzugeben.

    Die Regierung der Niederlande hatte zuletzt unter Berufung auf das sogenannte Warenverfügbarkeitsgesetz die Kontrolle über Nexperia übernommen. Die chinesische Regierung hatte daraufhin einen Exportstopp für Nexperia-Produkte verhängt, der vor allem die Automobilindustrie traf.

    Karremans sprach am Mittwoch von einem "Zeichen des guten Willens". Man werde weiterhin einen "konstruktiven Dialog" mit den chinesischen Behörden führen.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar