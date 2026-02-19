Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Länder Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterstützen die Bewerbung Hamburgs um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Das teilten die Regierungschefs der vier norddeutschen Länder, Andreas Bovenschulte (SPD), Olaf Lies (SPD), Daniel Günther (CDU) und Peter Tschentscher (SPD), am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Darin bezeichnen sie die mögliche Ausrichtung als "Jahrhundertchance" für die gesamte Region. Sie hoben die sportliche Begeisterung sowie die Perspektiven für den Ausbau von Wirtschaft, Infrastruktur und länderübergreifender Zusammenarbeit hervor. "Das Hamburger Bewerbungskonzept setzt auf Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die konsequente Nutzung bestehender Sportstätten." Die Regierungschefs erklärten ihre Bereitschaft und ihren Willen, eng zusammenzuarbeiten,

Zusätzliche Unterstützung kommt von der regionalen Wirtschaft. Die 13 in der IHK Nord organisierten Industrie- und Handelskammern aus fünf norddeutschen Ländern haben sich in einer Resolution klar für die Bewerbung ausgesprochen.