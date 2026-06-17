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    Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge » Nachrichten

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    Mette-Marit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Mette-Marit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Oslo (dts Nachrichtenagentur) - Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich im Universitätskrankenhaus Oslo einer erfolgreichen Lungentransplantation unterzogen. Das teilte das Königshaus am Mittwoch mit.

    Are Holm, Professor für Medizin an der Universität Oslo und leitender Berater sowie Spezialist für Atemwegserkrankungen am Universitätskrankenhaus, erklärte, dass die Kronprinzessin in den kommenden Wochen im Krankenhaus bleiben werde. Dies sei eine routinemäßige Maßnahme, um die Medikation anzupassen, mögliche Komplikationen zu bewältigen und die Rehabilitation durchzuführen.

    Kronprinz Haakon werde sein offizielles Programm anpassen, um die Kronprinzessin während dieser Zeit zu unterstützen, hieß es. Ein weiteres Gesundheitsupdate werde bei der Entlassung der Kronprinzessin aus dem Krankenhaus erfolgen.

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