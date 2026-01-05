Close Menu

    Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem US-Angriff auf Venezuela hat Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) gefordert, Europa müsse sicherheitspolitisch zu einer "souveränen Großmacht" werden.

    "Die EU darf außen- und sicherheitspolitisch nicht länger am Katzentisch sitzen", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). Europa müsse sich international selbst behaupten können. "Es führt kein Weg daran vorbei, dass die EU selbst zur souveränen Großmacht wird." Nur so werde die "regelbasierte internationale Ordnung überleben" können.

    "Der Aufbau einer starken europäischen Verteidigungsunion muss Priorität bekommen", forderte Nouripour. "Das ist eine existenzielle Frage für Europas Sicherheit." Nur die Einhaltung des Völkerrechts anzumahnen, sei keine Außenpolitik. "Europas Außenpolitik muss selbstbewusster werden", fügte der Grünen-Politiker hinzu.

