Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) fordert mehr Einsatz von europäischen Politikern für die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Mohammadi "wurde jetzt im Gefängnis zusammengeschlagen und in ein Geheimgefängnis verlagert, ihre Familie macht sich große Sorgen", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und das Schweigen der Europäer dazu ist ohrenbetäubend."

Wenn die Dissidenten im Land keine Aufmerksamkeit bekämen, hätten sie auch keinen Schutz, sagte Nouripour. Und das nutze das Regime aus. Nouripour fordert eine klare Positionierung: "Europa muss klar sagen: Narges Mohammadi muss sofort freigelassen werden", sagte er. "Das muss für alle politischen Gefangenen gelten."

Hintergrund ist die Unterdrückung von Oppositionellen im Iran, die auch bedeutet, dass es keine klaren Anführer der wiederkehrenden Proteste im Land gibt. Reza Pahlavi, der im Exil lebende Sohn des Schahs, biete sich in der Rolle an, dass er ein Mann sei, "der den Übergang hin zur Demokratie organisieren kann", sagte Nouripour. Das Ziel müsse es sein, "dass die Menschen im Iran selbst entscheiden können, wer diese Rolle spielen soll".