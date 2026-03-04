Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) spricht sich dafür aus, deutsche Soldaten in Nahost besser zu schützen.

"Die deutschen Soldaten, die beschossen worden sind, nicht direkt persönlich, aber in den Orten, wo sie waren, beispielsweise im Nordirak, werden gerade meines Wissens möglichst gut geschützt", sagte er den Sendern RTL und ntv. "Und natürlich wird Deutschland schauen müssen, wie auch dort hochgefahren werden muss."

Frankreich hatte einen Flugzeugträger ins Mittelmeer verlegt und habe damit gezeigt, wie man große Präsenz mit minimalem Aufwand zeigen könne. Auch England sei aktiv geworden und habe Hubschrauber zur Drohnenabwehr entsendet. Im Fall von England und Frankreich gehe es jedoch nicht darum, sich am Krieg zu beteiligen, sondern eigene Interessen und Leute zu schützen. "Das sollten wir genauso machen. Und deshalb gibt es jetzt nicht unbedingt einen Grund, ein Schiff irgendwohin zu schicken."