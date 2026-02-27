Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Grünen-Chef Omid Nouripour fordert angesichts stagnierender Umfragewerte auf Bundesebene mehr "Beinfreiheit" für Führungspersonal seiner Partei. "Wir müssen unserem Führungspersonal mehr Beinfreiheit lassen", sagte Nouripour zu "T-Online" am Freitag. "Auf Bundesebene ist die Partei an der ein oder anderen Stelle noch nicht entschieden genug. Da wird noch zu viel innerer Ausgleich gesucht."

Wie es richtig gehe, zeigten die aktuellen Wahlkämpfe, so der frühere Vorsitzende der Grünen weiter. In Baden-Württemberg gebe es andere Schwerpunkte als in Berlin oder in Hessen. "Wenn wir uns jeweils auf unsere Stärken konzentrieren, sind wir erfolgreich."

Nouripour sprach sich außerdem für etwas mehr Geduld aus. "2005 habe ich schon erlebt, wie wir aus der Regierung geflogen sind. So eine Zäsur darf man nicht unterschätzen. Es dauert, bis es sich wieder einpendelt", sagte er. Es sei auch gut, dass es eine Grundstabilität in der Führung gebe, die Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden arbeiteten eng zusammen.