Close Menu

    Nouripour: WM-Erfolg würde Regierung nicht helfen » Nachrichten

    News Redaktion
    Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung kann nach Einschätzung des Grünen-Politikers Omid Nouripour nicht darauf hoffen, von einem erfolgreichen Auftritt der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu profitieren.

    "Wenn die Nagelsmänner Weltmeister werden, freuen wir uns alle sehr. Und das ist auch gut für die Stimmung im Land", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

    Doch auch ein Sommermärchen lasse die politischen Erwartungen der Menschen nicht einfach verschwinden. Sie wollten zu Recht, dass die Regierung die Probleme löse. Da helfe auch kein Weltmeisterpokal.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar