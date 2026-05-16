Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung kann nach Einschätzung des Grünen-Politikers Omid Nouripour nicht darauf hoffen, von einem erfolgreichen Auftritt der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu profitieren.

"Wenn die Nagelsmänner Weltmeister werden, freuen wir uns alle sehr. Und das ist auch gut für die Stimmung im Land", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Doch auch ein Sommermärchen lasse die politischen Erwartungen der Menschen nicht einfach verschwinden. Sie wollten zu Recht, dass die Regierung die Probleme löse. Da helfe auch kein Weltmeisterpokal.