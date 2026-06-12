Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) pocht angesichts der Totalsperrung der Bonner Nordbrücke auf mehr Tempo beim Sanieren von Autobahnbrücken in ganz Deutschland.

"Wir müssen im Vorgriff sanieren, anstatt immer nur hinterherzulaufen", sagte Krischer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). Bundesweit müssten pro Jahr mindestens 400 Brücken-Teilbauwerke modernisiert werden, statt der aktuell 200, forderte Krischer in einem Antrag, den das Land Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag in den Bundesrat einbringt. Dazu müssten die notwendigen Voraussetzungen und Kapazitäten bei der Autobahn GmbH geschaffen werden.

"Früher flossen zwei Drittel der Mittel in den Neu- und Ausbau und nur ein Drittel in den Erhalt. Dieses Verhältnis hat sich inzwischen umgekehrt - teilweise fließen fast 80 Prozent in den Erhalt. Das ist völlig richtig", sagte Krischer. Bei der Bereitstellung der Ressourcen und der Planung müsse allerdings noch deutlich nachgesteuert werden.

In dem Antrag fordert Krischer auch, mehr Geld als bisher aus dem Sondervermögen in den Erhalt und Ersatz von Infrastruktur fließen zu lassen. Außerdem müsse die Höhe der Bundes-Investitionen auf das tatsächlich notwendige Niveau gehoben werden.