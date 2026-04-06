Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat auf die Ausschreitungen beim Fußballspiel Dynamo Dresden gegen Hertha BSC am Osterwochenende reagiert und dabei weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisiert.

"Wenn Randale nur durch Polizei auf dem Spielfeld gestoppt werden kann, ist eindeutig eine Grenze überschritten. Die neuerlichen Ausschreitungen in Dresden zeigen mir einmal mehr, dass die Vereine stärker gefordert sind. Ich setze aber weiterhin auf den Dialog mit DFL, DFB und den Vereinen und werde das Thema auch auf der nächsten Innenministerkonferenz angehen", sagte Reul der "Rheinischen Post" (Dienstag).

Die Bundesländer können den Vereinen Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen in Rechnung stellen. Nach und nach erhöht die Politik inzwischen den Druck auf die Vereine. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat ebenfalls bereits angekündigt, die Thematik nach den Vorgängen vom Wochenende bei der nächsten Innenministerkonferenz aufgreifen zu wollen.