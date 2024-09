NRW: Regionalbahn fährt auf stehenden Güterzug auf

Moers (dts Nachrichtenagentur) – In Moers im nordrhein-westfälischen Kreis Wesel ist am Dienstagmorgen eine Regionalbahn auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Dabei seien mehrere Personen verletzt worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Demnach sind insgesamt 30 Personen betroffen; davon wurden zwölf Personen leicht und zwei Personen mittelschwer verletzt. Die Unverletzten erhielten vor Ort psychosoziale Unterstützung.

Der Vorfall hatte sich gegen 7:30 Uhr ereignet. Laut Stadt kam es auf der Höhe Rheinkamp zu dem Zusammenstoß. Die genauen Gründe für das Unglück waren zunächst unklar. Bei dem Personenzug handelt es sich um die RB31, die in Richtung Xanten unterwegs war. Die Strecke wurde in beide Richtungen gesperrt – der Einsatz werde voraussichtlich noch ein paar Stunden dauern, so die Stadt. Laut Rhein-Ruhr-Bahn wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.