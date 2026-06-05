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    Nur FDP-Anhänger glauben mehrheitlich an Erfolg von Kubicki » Nachrichten

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    Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen glauben mehrheitlich nicht, dass Wolfgang Kubicki die FDP erfolgreich in die Zukunft führen kann. Nur 27 Prozent sind dieser Ansicht, 56 Prozent nicht, 17 Prozent wissen es selber nicht, so das Ergebnis einer Umfrage für das "ZDF-Politbarometer", die am Freitag veröffentlicht wurde.

    Immerhin unter den FDP-Anhängern ist mit 84 Prozent eine klare Mehrheit optimistisch, was Kubicki zumindest parteiintern etwas Rückenwind geben könnte.

    Dahinter folgen 38 Prozent der AfD-Anhänger und 33 Prozent der Unionsanhänger. Nur 23 Prozent der SPD-Wähler glauben an den Kubicki-Erfolg bei der FDP, und sogar nur jeweils 11 Prozent der Grünen- und Linken-Anhänger.

    Wolfgang Kubicki hatte sich am letzten Wochenende in einer Kampfabstimmung gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum FDP-Chef wählen lassen. Die Partei war bei der letzten Bundestagswahl an der 5-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Parlament geflogen.

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