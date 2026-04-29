Köln (dts Nachrichtenagentur) - Weniger als elf Prozent der Beschäftigten zwischen 16 und 30 Jahren waren 2023 Mitglied einer Gewerkschaft. Das geht aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die Daten des European Social Survey ausgewertet hatte.

Bei den Über-50-Jährigen lag der Anteil mit gut 18 Prozent deutlich höher. Insgesamt war nur noch knapp jeder sechste Beschäftigte in Deutschland gewerkschaftlich organisiert.

Im europäischen Vergleich rangiert Deutschland damit im Mittelfeld. In den skandinavischen Ländern sind deutlich mehr Beschäftigte organisiert, in Frankreich, Polen und Ungarn dagegen weniger als zehn Prozent.

Der Blick auf die Mitgliederstruktur offenbart weitere Unterschiede: Frauen sind mit 14,7 Prozent seltener organisiert als Männer mit 18,3 Prozent. Beschäftigte mit Migrationshintergrund kommen auf 12,7 Prozent - ohne Migrationshintergrund sind es 18,1 Prozent. Auch zwischen den Sektoren klafft eine Lücke: Im produzierenden Gewerbe gehörte gut jeder fünfte Beschäftigte einer Gewerkschaft an, im Dienstleistungssektor nur jeder siebte.