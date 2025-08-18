Nur noch knapp über die Hälfte der Fernzüge im Juli pünktlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Pünktlichkeitswerte der Deutschen Bahn haben sich im Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter verschlechtert. Im siebten Monat des Jahres erreichten nur noch 59,4 Prozent der Reisenden im Fernverkehr ihr Ziel pünktlich, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Im Juli 2024 waren es hingegen 67,2 Prozent der Fahrgäste.

Bei den ICE- und IC-Zügen betrug die betriebliche Pünktlichkeit im Juli 2025 sogar nur 56,1 Prozent. Im Vorjahresmonat lag der Wert bei 62,0 Prozent. Im Regionalverkehr kamen 88,1 Prozent der Züge pünktlich ans Ziel. 90,2 Prozent waren es dagegen im Juli 2024.

Die Bahn erklärt den weiteren Abfall bei der Pünktlichkeit mit „zahlreichen kurzfristigen Baumaßnahmen, Anlagenstörungen sowie dem weiterhin hohen Baugeschehen“. Zusätzlich hätten externe Ereignisse, wie die Hitzewelle Anfang Juli mit vermehrten Wald- und Böschungsbränden, zu mehr Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt, so der Konzern.